Tekirdağ'da karton fabrikasında büyük yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde karton ambalaj fabrikasında büyük çaplı yangın meydana geldi. Yangına çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri büyük uğraş veriyor.