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Tekirdağ'da karton fabrikasında büyük yangın: Alevler geceyi aydınlattı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde karton ambalaj fabrikasında büyük çaplı yangın meydana geldi. Yangına çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri büyük uğraş veriyor.

Tekirdağ'da karton fabrikasında büyük yangın: Alevler geceyi aydınlattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde karton ambalaj fabrikasında büyük çaplı yangın meydana geldi. Yangına çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi mevkiindeki karton ambalaj fabrikasının depo tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebeple geri dönüşüme hazır binlerce karton balya alev alev yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangında büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği ifade ediliyor.

Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri büyük uğraş veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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