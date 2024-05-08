Tekirdağ'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı, oluşturulan parkurda çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı.

Trafik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri kent meydanında da denetim yaparak durdurulan araçların sürücülerine yönelik broşürlü bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de açılan stantları ziyaret etti.

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise yaptıkları yol uygulamalarında sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.