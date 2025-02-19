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Tekirdağ'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tekirdağ'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Tekirdağ'da hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde kar yağışı nedeniyle çatı ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde kar yağışı nedeniyle yer yer çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının aralıklarla gece saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

Kar, Çerkezköy, Saray, Hayrabolu, Malkara ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oluyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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