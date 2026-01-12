Haberler

POLİS, ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı sırasında çocuklar, sahilde kar topu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi. Ayrıca, bir polis memurunun da çocuklarla birlikte kar oynadığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde ekili olan kar yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Okulların tatil edildiği kentte, sahil dolgu alanında buluşan bir grup çocuk kar topu oynayarak eğlendi. Bu sırada polis noktasında görevli bir polis memuru da çocuklarla birlikte kar topu oynadı. O anların bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilerek paylaşıldığı görüntüler, sanal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü.

GANOS DAĞLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tekirdağ'ın önemli doğal alanlarından biri olan Ganos Dağları da kar yağışıyla birlikte beyaza büründü, bölgede güzel manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla devam ettiği belirtildi.

ÇOCUKLAR TATİLİN TADINI ÇIKARDI

Kar yağışının etkili olduğu Çorlu ilçesinde ise okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, Cumhuriyet Parkı'nda toplandı. Burada kartopu oynayan çocuklar kardan adam yaptı, karlar üzerlerinde yuvarlanarak eğlendi.

Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
