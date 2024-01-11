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Tekirdağ'da kar nedeniyle kapanan 10 mahalle yolunda ulaşım sağlandı

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Tekirdağ'da dün kar nedeniyle kapanan 10 mahalle yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı. Kentte 2 gündür etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, ekipler gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. İl genelinde ulaşıma kapanan 10 mahalle yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.

Tekirdağ'da dün kar nedeniyle kapanan 10 mahalle yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kentte 2 gündür etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, ekipler gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

İl genelinde ulaşıma kapanan 10 mahalle yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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