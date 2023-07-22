Tekirdağ'da Kapaklı Devlet Hastanesi İnşaatından Bakır Kablo Çalan Şüpheliler Tutuklandı
Güncel Haberler
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapımı devam eden Kapaklı Devlet Hastanesi'nin inşaatından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin hastane inşaatından çaldıkları yaklaşık 1 ton bakır kabloyu sattıkları belirlendi.
Tekirdağ'da Kapaklı Devlet Hastanesi'nin inşaatından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden hastane inşaatından bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
polis, zanlılar O.S.Ç, A.Y, G.B. ve Ü.F'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin hastane inşaatından çaldıkları yaklaşık 1 ton bakır kabloyu sattıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve Ü.F. serbest bırakıldı, O.S.Ç. ve A.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.