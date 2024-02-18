Tekirdağ'da kantin ve yemekhane çalışanlarına hijyen eğitimi verildi

Tekirdağ'da kantin ve yemekhane çalışanlarına hijyen kuralları ve gıda güvenliği eğitimi verildi.

Süleymanpaşa Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kurumda düzenlenen eğitime okullardaki kantin ve yemekhanelerin 45 çalışanı katıldı.

Eğitimde, okul kantinlerinde ve yemekhanelerde hijyenin sağlanması ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

Program sonunda çalışanların soruları yanıtlandı.