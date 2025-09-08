Tekirdağ'da Kanser Farkındalığı İçin Resim Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında kanser farkındalığını artırmak amacıyla "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" temalı resim sergisi açıldı.

Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği iş birliğinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcıların hazırladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Rahmi Meral, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin, Kanserle Mücadele ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Becerir ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük katıldı.

Etkinliğe katkı sağlayan protokol üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Sergi 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.