Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Kanal İnşaatında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanalın yapımı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanalın yapımı sırasında göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçilerden Hasan Arslan (69) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 282 Sokak üzerinde meydana geldi. Fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Çukurun açılması sırasında bir tarata toplanan toprak yığını, yaklaşık 3 metre derinlikte çalışan işçiler Hasan Arslan, Kadir A. ve Mustafa Ö.'nün üzerine kaydı. Çukurda toprak altında kalan 3 kişiyi kurtarmak için çevredekiler çalışması yaparken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3 işçiyi toprak yığını altından yaralı olarak çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 2 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Ergene Kaza Yaşam Güncel Haberler

Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

 İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title