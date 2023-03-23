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Tekirdağ'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Tekirdağ'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorlu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorlu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

C.D. idaresindeki 34 ZP 7812 plakalı kamyon, Türkgücü Mahallesi OSB mevkisinde, aynı yönde seyreden Y.T'nin kullandığı 59 M 3584 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada C.D. ile yanındaki bir kişi ve minibüste bulunan bir yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorlu OSB Güncel Haberler

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