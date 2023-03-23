Tekirdağ'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Çorlu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çorlu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
C.D. idaresindeki 34 ZP 7812 plakalı kamyon, Türkgücü Mahallesi OSB mevkisinde, aynı yönde seyreden Y.T'nin kullandığı 59 M 3584 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada C.D. ile yanındaki bir kişi ve minibüste bulunan bir yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel