Tekirdağ'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorlu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

C.D. idaresindeki 34 ZP 7812 plakalı kamyon, Türkgücü Mahallesi OSB mevkisinde, aynı yönde seyreden Y.T'nin kullandığı 59 M 3584 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada C.D. ile yanındaki bir kişi ve minibüste bulunan bir yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.