Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı. F.C. idaresindeki 59 KC 088 plakalı otomobil ile T.B'nin kullandığı 59 ADC 965 plakalı kamyon Arzulu Mahallesi'nde çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.C. ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınması için karakola götürüldü. AA / Mesut Karaduman - Güncel Tekirdağ Güncel Haberler

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