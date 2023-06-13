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Tekirdağ'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 59 ADA 612 kamyonet Omurtak Caddesi'nde O.E. yönetimindeki 59 FU 502 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yanlarında bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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