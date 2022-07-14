Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde patlayıcı madde yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde patlayıcı madde yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.P. idaresindeki 45 VZ 699 plakalı kamyonet, Misinli Mahallesi'nde, M.T'nin kullandığı 34 EK 7590 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü M.T, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.P'nin kullandığı kamyonet ise içinde patlayıcı madde olduğu gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye çekildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title