TEKİRDAĞ'DA KAMYONETLE KAMYON ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Malkara- Hayrabolu kara yolu üzerindeki huzurevi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Düşünen (57) yönetimindeki 34 GCD 630 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan toz kömürü Nedim Özgen'in (28) kullandığı 59 AEE 025 plakalı kamyona arkadan çarparak altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Ahmet Düşünen ile yanında bulunan Rahmiye Kozoğlu(26), ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Rahmiye Kozoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmet Düşünen ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Nedim Özgen, ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından gözaltına alındı.(DHA)