Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEKİRDAĞ'DA KAMYONETLE KAMYON ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Güncel Haberler

TEKİRDAĞ'DA KAMYONETLE KAMYON ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Malkara- Hayrabolu kara yolu üzerindeki huzurevi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Düşünen (57) yönetimindeki 34 GCD 630 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan toz kömürü Nedim Özgen'in (28) kullandığı 59 AEE 025 plakalı kamyona arkadan çarparak altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Ahmet Düşünen ile yanında bulunan Rahmiye Kozoğlu(26), ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Rahmiye Kozoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmet Düşünen ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Nedim Özgen, ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından gözaltına alındı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hayrabolu Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title