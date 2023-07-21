Tekirdağ'da Kamyonetin Su Kanalına Uçtuğu Kazada 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da meydana gelen kazada, yayaya çarpan kamyonet su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde Demirkaya mevkii olarak bilinen noktada meydana gelen kazada, M.Ö. idaresindeki 17 FZ 600 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde yürüyen M.S.'ye çarptı. Ardından savrularak su kanalına uçan kamyonet, sulama kanalının setine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Metin Söğüt'ün, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralan kamyonet sürücüsü M.Ö. ve yanındaki şahıs ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.S.'nin cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan kaza sonrası, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ