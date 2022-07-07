Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kamyonetin çarptığı 88 yaşındaki kişi öldü. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kamyonetin çarptığı 88 yaşındaki kişi öldü. Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 59 ABB 932 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada, Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Mustafa Bayram'a (88) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü E.A. gözaltına alındı. AA / Uğur Arslan - Güncel Mustafa Bayram Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.