Tekirdağ'da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

E.B'nin kullandığı 59 ABD 758 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AAC 622 plakalı otomobil Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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