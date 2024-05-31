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Tekirdağ'da Kamyonet Minibüs ve Midibüse Çarptı: 17 Yaralı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen midibüs ile minibüse çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile işçi servis araçlarındaki 17 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen midibüs ile minibüse çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile işçi servis araçlarındaki 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinin Bağlar mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Uğur K.'nin kontrolünü yitirdiği 34 GMU 973 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Tamer Gök yönetimindeki 59 J 4015 plakalı minibüs ile Nazım Temizsu idaresindeki 59 S 4094 midibüse çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile işçi servislerinde bulunan 17 kişi yaralandı. Durumlarının hafif olduğu belirtilen yaralılar, Saray ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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