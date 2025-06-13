Tekirdağ'da Kamyonet ile Otobüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Çorlu ilçesinde bir kamyonet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 59 DB 729 plakalı yolcu otobüsü ile F.C. yönetimindeki 59 AEA 231 plakalı kamyonet, Hatip Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü F.C. ile yolcu S.C. yaralandı.
Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel