Tekirdağ'da Kamyonet Çarpan Kişi Hayatını Kaybetti

Çorlu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çalışırken kamyonetin çarptığı F.U. hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü Ş.T. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesindeki ağaçları budayan F.U. ve Ş.T. kestikleri dalları yerden toplamaya başladı.

Bir süre sonra Ş.T. topladıkları dalları kamyonete yüklemek için aracına yöneldi.

Ş.T. idaresindeki 35 AZB 873 plakalı kamyonet dalların yanında bekleyen F.U'ya çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı kontrolde F.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan F.U'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay sonrası Ş.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
