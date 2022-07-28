Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Ağırmeşe mevkisinde İstanbul'a seyir halindeki S.S'nin kullandığı 34 CCP 696 plakalı hafriyat kamyonu, arıza nedeniyle emniyet şeridine park etti.

Bu esnada arkadan gelen Romanya uyruklu V.P. yönetimindeki yabancı plakalı tır, kamyona arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Çorlu Güncel Haberler

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