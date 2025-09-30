Tekirdağ'da Kamyon ve Servis Minibüsü Çarpıştı: 3 Ölü, 9 Yaralı

1) TEKİRDAĞ'DA KAMYON İLE İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 9 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda meydana geldi. Kamyon ile fabrika personelini taşıyan minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA KAMERADA, ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda Salih Calan'ın kullandığı 34 BKD 27 plakalı kamyon ile işçileri taşıyan Fevzi Kaya'nın kullandığı 59 S 4015 plakalı servis minibüsünün çarpıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Fevzi Kaya ile minibüste bulunan Feridun Bağlan ve Halil Seven olduğu tespit edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü Salih Calan ile minibüste bulunan Onur Korkmaz, Mustafa Arslan, İsmail Albay, Hüseyin Önal, Mahmut Taylan, Mesut Tetik, Remzi Karakaya ve Burak Elçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖLENLERİN YAKINLARINI JANDARMA TESELLİ ETTİ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda kamyon ile işçileri taşıyan servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü. Büyük üzüntü yaşayan ve ağlayanları jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

==========================================

2) OTOMOBİL, SULAMA KANALINA UÇTU; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA'da otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada Menekşe Yıldırım (22) hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin Uyan (24) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Meram İlçesi Abdürreşit Caddesinde meydana geldi. Hüseyin Uyan yönetimindeki 42 ADP 890 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Uyan yaralandı, yanındaki Menekşe Yıldırım hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Uyan, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Yıldırım'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma sürüyor.