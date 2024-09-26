Tekirdağ'da kamyon çarpan yaya hayatını kaybetti
Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Ahmet İzgi, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.A. idaresindeki 34 BBG 407 plakalı kamyon, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet İzgi'ye (84) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İzgi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İzgi'nin cenazesi, incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.