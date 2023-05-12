TEKİRDAĞ'DA KAMERADAN BELİRLENEN 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'da evden hırsızlık şüphelisi B.S.(39) ile K.Y.(38), polisin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesinde bir evden yaklaşık 70 bin lira değerinde, televizyon, video kamera, hard disk ile elektronik cihazlar çalındı. Hırsızlığın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin B.S. ve K.Y, olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına şüphelilerin çalıntı malzemelerle birlikte evden çıkıp kaçtıkları anlar yansıdı. Polis, iki hırsızlık şüphelisini adreslerine düzenlediği operasyonla çalıntı malzemelerle birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S. ve K.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, çalıntı malzemeleri sahibine teslim etti.