Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti - Haberler

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Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

AA - Uğur Arslan - Güncel
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Tekirdağ'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Tekirdağ'da görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da görev başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şükrü Yiğit (42), dün gece Asayiş Büro Amirliğinde görevi esnasında kalp krizi geçirdi.

Polis arkadaşlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

Yiğit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Polis Memuru, Asayiş Büro, Kalp Krizi, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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