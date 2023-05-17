Tekirdağ'da kaldıkları konaklama tesislerinden çıkartılmak istenen depremzedelere devlet sahip çıktı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da kaldıkları konaklama tesislerinden çıkartılmak istenen depremzedelere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla AFAD ve Tekirdağ Valiliği sahip çıktı. Tekirdağ Valisi Yıldırım, "Devletimiz her zaman yanınızdadır" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenek ve tesis kapasitesinin yetersizliği sebebiyle kaldıkları otelden çıkartılmak istenen depremzedelere devlet elini uzattı. Olayın duyulmasının ardından müdahale eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Valiliği'ne depremzedelere AFAD koordinasyonu ile sahip çıkılması talimatını verdi. Bakan Soylu'nun talimatının ardından olaya el koyan Tekirdağ Valiliği, depremzedelerin konakladıkları tesiste istedikleri kadar kalmaları için gereken süreci başlattı.

Depremzedeleri konakladıkları tesiste ziyaret eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın sizlere selamlarını getirdim. Biz devlet olarak her zaman yanınızdayız. Kimse size buradan çıkın diyemez. Tekirdağ'da toplamda 14 binin üzerinde depremzede vatandaşlarımız yaşıyor. Devletimiz her zaman yanınızdadır, hiç merak etmeyin" dedi.

Depremzede aileler, Vali Yıldırım'a yaşadıklarını anlatarak, "Burada iş bulduk, çalışıyoruz. Çocuklarımızın okulları var, hiç değilse okulları bitene kadar burada kalalım dedik. Demek ki parti için bakmışlar. Bizi bu hale düşürdüler. Bizim ve çocuklarımızın psikolojisini bozuyorlar. Devletimiz bugün de yanımızda, Allah razı olsun" şeklinde konuştular.