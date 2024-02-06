Tekirdağ'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

TEKİRDAĞ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi konferans salonunda anma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AFAD Tezcan Bucan, İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve çok sayıda AFAD gönüllüsü katıldı. AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Kısa filmin ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Deprem ve sonrasındaki 7 ay boyunca bölgede görev yaptığını belirten Vali Soytürk, Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın diyorum ama buradan çıkarılacak dersler var. Burada Tekirdağ'da da bunun hazırlıklarını yapmamız lazım. AFAD'la o çalışmaları yapıyoruz, Büyükşehir Belediyemiz toplanma yerleri ile ilgili alt yapı çalışmalarını yapıyor. Ama en önemlisi depreme dayanıklı olmayan binalarla ilgili yapılacak olan çalışmalar. Bunlardan bir tanesi sayın bakanımız burada Vali iken, okulların deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığına yönelik bir çalışma yaptırmış. Olmayanlar yıkılmış. Bir çok okulun ihalesini yaptık, çok yakın bir tarihte geri kalanların tamamını yapmış olacağız, yer teslimi yapmış olacağız. En geç 1 yada 1 buçuk yıl içerisinde de bu okulları eğitime, öğretime açmış olacağız. Depremi yaşamış birisiyim, depremzede birisiyim, anlatırsam çok daha anlatabilirim. O anları yaşamış birisi olarak bütün tedbirleri alma ve bu konuda gayret gösterme, birlikte çalışma vurgusu yaparak tekrar böyle bir depremin yaşanmaması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum dedi.Vali Recep Soytürk'ün konuşmasının ardından, Tekirdağ genelinde AFAD Gönüllüsü eğitimini başarıyla geçen 167 kişiye belgeleri verildi.(DHA)