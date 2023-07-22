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Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ulaş Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrika çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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