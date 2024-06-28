Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Ergene ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının hurda ve atık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.