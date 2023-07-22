Tekirdağ'da Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın, 16 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmaları devam ediyor.