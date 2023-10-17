Tekirdağ'da "Kafes" operasyonu kapsamında yakalanan 15 şüpheli adliyede

Tekirdağ'da "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden emniyette işlemleri tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kamuoyunda "Bulutlar" olarak bilinen, elebaşılığını Ö.B.'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i adliyeye getirildi.

Tekirdağ merkezli 8 ilde 13 Ekim'de organize suç örgütü üyelerine yönelik "Kafes" operasyonu kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.