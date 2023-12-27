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Tekirdağ'da kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada, G.K. isimli kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili cinayet zanlısı R.E. ve arkadaşı M.K. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde bir kafede G.K. ile R.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E, belindeki tabancayla G.K'ye ateş etti.

Ağır yaralanan G.K, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili cinayet zanlısı R.E ile arkadaşı M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Olaylar Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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