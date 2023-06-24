Tekirdağ'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada araçlar hurda yığınına döndü ve sürücüler ile 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma soruşturma başlattı.