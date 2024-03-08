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Tekirdağ'da Kadınlar Günü'ne Özel Resim Sergisi Açıldı

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Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kursiyerlerin çizdiği 120 çalışmanın yer aldığı 'Işığın Peşinde' resim sergisi açıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarına katılan 12 kadın kursiyer, aldıkları eğitimin ardından sergi için hazırlık yaptı. Sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kursiyerlerin çizdiği 120 çalışmanın yer aldığı "Işığın Peşinde" resim sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarına katılan 12 kadın kursiyer, aldıkları eğitimin ardından sergi için hazırlık yaptı.

Kursiyerlerin çalışmalarını tamamlamasının ardından serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, anlamlı bir günde güzel eserlerin yer aldığı bir sergi açtıklarını söyledi.

Kursa katılan bütün kursiyerlerin kadın olmasının da anlamlı olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Kadınlar kursta hem güzel zaman geçiriyor hem de resim yapmayı öğreniyor. Kadınlarımız bu güne özel güzel çalışmalar yaptı. Herkes hayalini, kendisine güzel gelen yerleri veya kadın portrelerini tuvale yansıttı. Sergiyi gezen herkes eserleri çok beğenecektir. Bu güzel eserleri ortaya çıkartan kadınlarımızın emeğine sağlık." dedi.

Resim öğretmeni Şule Akyol da kadının her zaman bulunduğu yere güzellik kattığını dile getirdi.

Kursiyerlerin kısa sürede güzel eserler ortaya çıkarttığını belirten Akyol, "Bazı kadınlarımız büyük boyutta, bazıları küçük boyutlarda resimler çizdiler. Herkes emek verdi. Kadınlar ortaya bir eser çıkartınca çok mutlu oluyor. Bende bir kadın olarak kursiyerlerimizin güzel resimler ortaya çıkartmalarına çok sevindim." diye konuştu.

Seyhan Baytöre de sergide 5 resminin yer aldığını, kadınlar gününde serginin açılmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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