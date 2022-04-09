Tekirdağ'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılması gerekenler ele alındı.

Vali Yıldırım, "Kadına karşı şiddetin önlenmesi ile ilgili kurumların üzerine düşen sorumluluklar var. Her kurum kendi üzerine düşeni birebir yerine getirmek durumunda." dedi.

Ardından Kadın Destek Uygulaması'nın ( Kades ) denemesi yapıldı. KADES uygulamasının acil butonuna basıldı ve 8 dakika sonra polis ekipleri telefonun olduğu yere geldi.