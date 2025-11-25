Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tekirdağ Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kadınlar bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Musa Aydemir, konuşmasında, kadına yönelik şiddetin sadece bir aile meselesi olmadığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden Aydemir, kadınların güvende olmadığı toplumların huzurlu olamayacağını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de kadına yönelik şiddetin bireysel bir eylem olmadığını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin insan onurunu hedef alan ihlallerden birisi olduğunu aktaran Özdemir, "Şiddet yalnızca fiziksel değil, psikolojik, ekonomik, dijital ve sosyal boyutlarıyla ele alınması gereken bir sorundur." dedi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün ise 25 Kasım'ın kadına şiddete karşı önemli bir farkındalık günü olduğunu dile getirdi.

Kadına karşı şiddete karşı farkındalığın artırılması gerektiğini ifade eden Gürcün, bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ardından, Vali Yardımcısı Aydemir ve Gürcün ile bazı katılımcılar alanda kurulan panoya turuncu boya ile boyadıkları ellerinin izlerini bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de alanda stant açarak, yaptıkları çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Bazı kadın derneklerinin üyeleri de kendi ürettiği ürünlerin satışını yaptı.