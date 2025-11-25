Haberler

Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlar bir araya geldi. Vali Yardımcısı Aydemir, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayarak, toplumların huzurunun kadınların güvenliği ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tekirdağ Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kadınlar bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Musa Aydemir, konuşmasında, kadına yönelik şiddetin sadece bir aile meselesi olmadığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden Aydemir, kadınların güvende olmadığı toplumların huzurlu olamayacağını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de kadına yönelik şiddetin bireysel bir eylem olmadığını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin insan onurunu hedef alan ihlallerden birisi olduğunu aktaran Özdemir, "Şiddet yalnızca fiziksel değil, psikolojik, ekonomik, dijital ve sosyal boyutlarıyla ele alınması gereken bir sorundur." dedi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün ise 25 Kasım'ın kadına şiddete karşı önemli bir farkındalık günü olduğunu dile getirdi.

Kadına karşı şiddete karşı farkındalığın artırılması gerektiğini ifade eden Gürcün, bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ardından, Vali Yardımcısı Aydemir ve Gürcün ile bazı katılımcılar alanda kurulan panoya turuncu boya ile boyadıkları ellerinin izlerini bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de alanda stant açarak, yaptıkları çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Bazı kadın derneklerinin üyeleri de kendi ürettiği ürünlerin satışını yaptı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 494.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.