Özgür Özel, ünlü kahve zincirinin ismini verip boykotu başlattı: Bundan sonra uğramayacağız

Ünlü kahve zincirinin ismini verip boykot çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde

Memleket Partisi lideri ama CHP otobüsüyle alana geldi

Tekirdağ'da Kadın Kaçırma Olayında 1 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy ilçesinde yürüyüş yapan 22 yaşındaki bir kadın, zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Polis, ihbar sonrası olayın faillerinden birini İstanbul'da yakaladı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını zorla araca bindirerek kaçıran 5 kişiden 1'i İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yürüyüş yapan S.T. (22) yanına gelen 2 kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından S.T'nin şüpheliler S.A, İ.A, M.A, A.B ve V.A. tarafından kaçırıldığını belirledi.

Ekipler S.A'yı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title