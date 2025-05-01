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Tekirdağ'da Kadın Boğazından Bıçaklandı

Tekirdağ'da Kadın Boğazından Bıçaklandı
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Süleymanpaşa ilçesinde, çamaşır makinesini çalıştıramadığı için komşusunun çocuğu tarafından boğazından bıçaklanan 25 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Olay sonrası zanlılar gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, komşusunun çocuğu tarafından boğazından bıçaklandığı öne sürülen kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Rabia Y. (25), komşularının çocuğu İ.Ş. (14) tarafından çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle evlerine çağrıldı.

İ.Ş, eve gelen kadını boğazından bıçakla yaralayıp, cep telefonu ve bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu İ.Ş. ile ona yardım ettikleri öne sürülen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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