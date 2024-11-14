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Tekirdağ'da KADES Uygulaması ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Tekirdağ'da KADES Uygulaması ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, KADES uygulamasının önemine değinerek, 181 ihbar alındığını ve 234 kişiye koruma kararı verildiğini açıkladı. Ayrıca, emniyet güçleri tarafından yapılan birçok operasyonda çeşitli suçlular yakalandı.

TEKİRDAĞ Valisi Recep Soytürk, "KADES uygulamasına çok ehemmiyet veriyoruz, tanıtıyoruz. 181 ihbar alınmış, 234 şahsa koruma kararı alınmıştır" dedi.

Tekirdağ'da emniyet ve jandarma teşkilatına bağışta bulunan kurum ve kişilere düzenlenen törenle teşekkür belgeleri verildi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki tören Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve bağış yapan iş insanları katıldı. Tekirdağ'ın ekim ayındaki asayiş olayları ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Soytürk, KADES uygulamasına önem verdiklerini ve sürekli tanıttıklarını belirtti. Soytürk, "Aile içi ve kadına karşı şiddet konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda ekim ayında 321 aile içi olayı meydana gelmiş, KADES, üzerinden ki, KADES uygulamasına çok ehemmiyet veriyoruz, tanıtıyoruz. 181 ihbar alınmış alınmış, 234 şahsa koruma kararı alınmıştır" dedi.

İl genelinde 153 hırsızlık olayının aydınlatıldığını söyleyen Soytürk, "Olaylara karışan 94 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş suçlardan aranması bulunan 288 kişi yakalandı. Adli para cezasıyla ifade almaya yönelik olarak toplamda 991 kişi yakalandı. Yağma, gasp konularında yapılan çalışmalarda 7 yağma olayıyla ilgili 9 kişi yakalandı. Terör olaylarıyla ilgili 20 operasyon yapıldı. Bunların 14'ü PKK, 1'i DHKP-C, 5'i ise FETÖ/PDY terör örgütüne yöneliktir. Bu operasyonlarda 26 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Kaçakçılık ile ilgili 52 operasyon gerçekleştirilmiş 101 şahıs yakalanmıştır. Çok önem verdiğimiz başka bir olay narkotik olaylarla ilgili 436 operasyon yapılmış 548 şüpheli yakalanmıştır. Bu operasyonlarda 6 bin 856 gram uyuşturucu madde, 55 bin 923 adet ise uyuşturucu hap yakalanmıştır. Göçmen olaylarında 34 operasyon gerçekleştirilmiş, 9 organizatör ve farklı uyruklarda toplam 156 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ben bu çalışmalarda emeği geçen tüm emniyet güçlerine başta emniyet müdürümüz, jandarma Komutanımız ve sahil güvenlik komutanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bağışlarınızdan dolayı sizlere hem şahsım adına hem kurumlarımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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