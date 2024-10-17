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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonunda 42 Gözaltı

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Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 173 bin makaron, 11 sigara doldurma makinesi, 167 kilogram kıyılmış tütün, 159 litre sahte içki, tabanca ve sahte paralar ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 173 bin makaron, 11 sigara doldurma makinesi, 167 kilogram kıyılmış tütün, 159 litre sahte içki, tabanca, 7 sahte 200 lira ve 5 sahte 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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