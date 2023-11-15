Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.
Aramada, 22 bin 740 makaron, 1 kilogram tütün ele geçirildi.
Operasyon kapsamında M.T. ve Y.T gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel