Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda, boş makaronları kaçak tütün ile doldurarak piyasaya süren şüphelilere yönelik ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine ilçede belirlenen ev ve işyerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 25 bin 580 makaron, 8 kilogram nargile tütünü, 3 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 16 elektronik sigara kiti, 2 elektronik sigara cihazı, 45 paket gümrük kaçağı sigara, elektrikli sigara doldurma makinası ve 49.5 litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.