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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 191 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 191 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde N.Ç'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 191 bin 300 makaron ve 14 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibi N.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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