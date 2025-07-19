Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 53 bin 200 makaron, 55 kilogram kaçak tütün ve 4 elektronik sigara ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu ilçesinde belirlenen 2 iş yeri, adres ve otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 53 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 55 kilogram kaçak tütün, 4 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda S.B. ve Ö.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel