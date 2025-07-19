Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 53 bin 200 makaron, 55 kilogram kaçak tütün ve 4 elektronik sigara ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu ilçesinde belirlenen 2 iş yeri, adres ve otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 53 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 55 kilogram kaçak tütün, 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda S.B. ve Ö.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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