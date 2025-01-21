Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, kaçakçılık faaliyetlerine karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda büyük miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 181 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 171 kilogram tütün, 1 tabanca, 8 elektronik sigara ve 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.