Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı

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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 129 bin 790 makaron, 2 sigara doldurma makinesi ve 13 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, 129 bin 790 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 sigara doldurma makinesi ve 13 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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