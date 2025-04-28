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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Bin Litre Sahte İçki ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Bin Litre Sahte İçki ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, polis 28 bin litre sahte içki ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 28 bin 658,5 litre sahte içki ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 30 bin 400'ü dolu 941 bin 400 makaron, 28 bin 658,5 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 164 paket gümrük kaçağı sigara, 163 kilogram tütün, 650 bandrol ile 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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