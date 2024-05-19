Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda, 95 bin 920 makaron, 28 kilogram bandrolsüz tütün ve diğer malzemeler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adreste arama yaptı.
Evin çatı katında yapılan aramalarda, 95 bin 920 makaron (filtreli sigara kağıdı), 28 kilogram bandrolsüz tütün, 2 makaron doldurma makinesi, 2 hava kompresörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.