Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 70 bin 800 boş makaron, 16 bin 940 dolu makaron, 30 kilogram bandrolsüz tütün ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine ilçede belirlenen 2 işyerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 70 bin 800 boş makaron,16 bin 940 dolu makaron, 30 kilogram bandrolsüz tütün,19 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 2 otomatik makaron doldurma makinesi, 2 kompresör, 300 boş sigara kutusu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel