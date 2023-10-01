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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 70 bin 800 boş makaron, 16 bin 940 dolu makaron, 30 kilogram bandrolsüz tütün ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.