Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

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Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 53 bin 200 makaron, 4 elektronik sigara ve 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çorlu ilçesinde 2 iş yeri ile otomobil ve bir adreste arama yapıldı.

Aramada, 53 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 elektronik sigara ve 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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